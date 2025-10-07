Rescatan a perrita con severas quemaduras en Cerro Batea; denuncian maltrato animal

La residente que la rescató indicó que la perrita no dejaba de quejarse del dolor al momento de ser encontrada.

Panamá/Una grave denuncia de maltrato animal ha salido a la luz en Cerro Batea, tras el rescate de una perrita adulta bautizada como Señora Maus. El animal fue encontrado con severas quemaduras en sus cuatro patas.

De acuerdo con Ana Fernández, miembro del Movimiento de Conciencia Animal (MOCA), la residente que la rescató indicó que la perrita no dejaba de quejarse del dolor al momento de ser encontrada. La evaluación veterinaria determinó que una de sus extremidades deberá ser amputada debido al nivel de daño. Se presume que el animal fue quemado y, hasta el momento, se desconoce la sustancia que se utilizó.

"Fue tan fuerte la afectación, el trauma, que llegó a penetrar y ha pulverizado los huesitos de la pata delantera”, explicó uno de los especialistas. Tras su rescate, Señora Maus fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde recibe medicación intravenosa, fluidos y tratamiento en la piel.

Los primeros exámenes indicaron que su hemoglobina estaba baja, aunque dio negativo a distemper, lo que representa un alivio en medio de la crítica situación. Desde MOCA se alzó la voz para condenar el incremento de casos de maltrato en el país, recordando que estos actos deben ser denunciados.

“Ellos sienten, tienen dolor. Si no les gustan los animales, perfecto, pero respete sus vidas porque ellos no merecen que le hagan este tipo de cosas”, expresó la organización.

La historia de Señora Maus tendrá un giro esperanzador: una vez que logre recuperarse, será adoptada por la misma persona que la rescató, sellando así un lazo de amor y protección que nació en medio de la adversidad.

Con información de Jessica Román.