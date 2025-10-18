Siete personas aprehendidas por venta de drogas en Darién

Darién/Unas siete personas fueron aprehendidas por la Fiscalía de Drogas con apoyo de oficiales antidrogas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), esto tras denuncias de comunidades de Darién sobre la venta de sustancias ilícitas.

Las diligencias se desarrollaron en los sectores de Santa Fe, Pueblo Nuevo, Zapallal, Metetí y Yaviza, en la provincia de Darién, donde se ubicaron sustancias ilícitas y otros indicios.

Estos sectores eran los puntos de ventas de drogas de estas personas, la mayoría de ellos jóvenes.

Como parte de estas diligencias, las autoridades aprehendieron a dos hermanos, quienes se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas, en Santa Fe.

En la Operación Némesis se desarrollaron un total de 19 diligencias de allanamientos y registros.

Las investigaciones que dieron origen a esta operación se hicieron en septiembre de 2025, tras denuncias anónimas de la comunidad.