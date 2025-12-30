Colón: Desde Miramar, migrantes abandonan el sueño americano y buscan volver a casa

Colón/Un recorrido por la comunidad de Miramar, en la provincia de Colón, muestra la compleja realidad que viven migrantes que han abandonado el llamado “sueño americano” y ahora buscan regresar a sus países de origen, tras extensas y peligrosas travesías.

Desde el muelle de esta comunidad ubicada en la Costa Arriba de Colón, los migrantes intentan continuar su camino de retorno, mientras los residentes solicitan mayor vigilancia policial en el área. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, muchos de los migrantes llevan varios días, e incluso semanas, esperando una oportunidad para salir.

Es la propia comunidad de Miramar la que ha brindado apoyo a estas personas, principalmente en alimentación y estadía temporal, ante la falta de respuestas institucionales permanentes.

Ya como dos semanas esperando para poder salir y pasó ese accidente (…) A mí me cobraron 180 (dólares), que es lo único que tenía”, relató uno de los migrantes en declaraciones a TVN.

Cabe destacar que, en lo que va de 2025, desde este puerto ya se han registrado dos víctimas por naufragios de embarcaciones con migrantes, lo que ha encendido las alarmas entre los residentes del sector.

Una residente del área expresó su inconformidad por la falta de presencia constante de las autoridades. A su juicio, desde diciembre del año pasado se había planteado la necesidad de establecer oficinas de migración y de la Aeronaval en la zona. Sin embargo, asegura que la respuesta ha sido insuficiente.

“Desde el mes de diciembre del año pasado todo eso se habló, de que pusieran una oficina de migración, Aeronaval. Aquí vienen las autoridades y luego se van el mismo día”, reclamó.

Muchos de los migrantes que transitan por Miramar han dejado atrás a sus familias en sus países de origen, con la esperanza de ofrecerles una mejor calidad de vida, una meta que hoy se ve truncada por las dificultades del camino y los riesgos que enfrentan en su retorno.

Con información de Néstor Delgado.