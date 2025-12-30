Ministerio Público inicia investigación por desaparición de ciudadana rumana

Chiriquí/El Ministerio Público inició una investigación formal por la desaparición de Zena Constantine, una ciudadana rumana de 49 años, reportada como desaparecida tras permanecer en un hotel identificado como El Parador, ubicado en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada por el esposo de la ciudadana en la sección de Atención Primaria del Ministerio Público en David, provincia de Chiriquí, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y seguridad establecidos para este tipo de casos.

Las autoridades confirmaron que las diligencias no se limitan únicamente a la ciudad de Panamá, sino que se han extendido a puntos limítrofes entre Panamá y Costa Rica, como parte de las acciones preventivas para dar con el paradero de la extranjera.

En el proceso participan agentes de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y otros estamentos de seguridad, incluyendo fuerzas especiales desplegadas en áreas fronterizas, quienes actúan como brazos auxiliares del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones se mantienen en curso y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente, mientras continúan las labores para esclarecer las circunstancias en torno a la desaparición de la ciudadana rumana.