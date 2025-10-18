Dueños de mascotas piden ampliar el área canina del parque Andrés Bello en Bella Vista

Los propietarios también respondieron a las críticas de algunos residentes del área, quienes los acusan de no mantener limpio el parque. Aseguraron que, en su mayoría, son dueños responsables y recogen los desechos de sus mascotas.

Ciudad de Panamá/Propietarios de mascotas del área de El Cangrejo realizaron una caminata dentro del parque Andrés Bello y por algunos tramos de la vía Argentina para pedir a las autoridades locales que se concrete el proyecto de ampliación del parque destinado a los perros.

Los organizadores explicaron que la iniciativa busca ofrecer un espacio más amplio y seguro para que las mascotas puedan jugar y ejercitarse sin interferir con las actividades de los niños y adultos que también visitan el parque. Actualmente, el parque canino consta de un área bastante reducida, que no responde a las necesidades básicas de todos los perros de todos los tamaños.

Según indicaron, el proyecto fue presentado a la Junta Comunal desde la administración anterior e incluso cuenta con un diseño elaborado por una arquitecta residente del área.

🔗➡️ Le pueden interesar: Denuncian falta de seguridad y salubridad en el parque Andrés Bello por tenencia irresponsable de mascotas

“Hay un proyecto que se presentó a la Junta Comunal desde la anterior administración, pero no nos han dicho nada. Eso fue una arquitecta que es residente también aquí, ella diseñó con un render y todo precioso que quedó para poder que los perros puedan desahogarse y que las personas puedan estar juntos con sus mascotas, disfrutando las tardes aquí”, explicó Any Sosa, vocera de los dueños de mascotas.

Otro de los voceros, Guille Tejada, sostuvo que el grupo solicita “que el espacio que ahorita nosotros estamos utilizando para nuestras mascotas, donde ellos pueden estar de una manera más segura y más cómoda, que es un poco más grande que la que está ahorita designada, sea el área exclusiva y designada para ellos, que ya hay un proceso en la actual Junta Comunal que previamente tiene el visto bueno de la administración anterior”.

➡️🔗 También podría leer: Aspirantes a la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá realizan la prueba de admisión

Los propietarios también respondieron a las críticas de algunos residentes del área, quienes los acusan de no mantener limpio el parque. Aseguraron que, en su mayoría, son dueños responsables y recogen los desechos de sus mascotas. Sin embargo, existen otras personas que son irresponsables y no recogen los desechos de sus mascotas.

Con esta caminata, los vecinos reiteraron su llamado a la Junta Comunal y al Municipio de Panamá para que el proyecto de ampliación del parque canino sea una realidad. Argumentan que el número de mascotas en la zona ha aumentado y que un área más amplia permitiría una mejor convivencia entre los visitantes del parque Andrés Bello.

Información de Luis Jiménez

Además, podría leer: