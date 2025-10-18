Aspirantes a la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá realizan la prueba de admisión

Ciudad de Panamá/Aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá realizaron la prueba de admisión, para ingresar a esta casa de estudios.

Llenos de ilusiones y con lápiz y su dispositivo móvil llegaron dos mil novecientos sesenta estudiantes de distintas escuelas a realizar su prueba de admisión en la Facultad de Medicina; se trata de la primera prueba, esta de capacidades académicas.

Los estudiantes tienen sus metas marcadas y un solo objetivo: ingresar a la facultad en el 2026.

Para la prueba se inscribieron 3500 estudiantes, pero no todos obtienen el cupo para las distintas carreras.

El 15 de noviembre se tiene programado que se realice la prueba de conocimientos generales en ciencias.

La Universidad de Panamá recibió 28 mil inscripciones para ingresar el próximo año en las diferentes carreras.