Denuncian falta de seguridad y salubridad en el parque Andrés Bello por tenencia irresponsable de mascotas

Ciudad de Panamá, Panamá/Vecinos de El Cangrejo y la Asociación de Residentes y Propietarios de la comunidad han denunciado la falta de salubridad y seguridad en el Parque Andrés Bello debido a la tenencia irresponsable de mascotas. El problema, que consideran un riesgo para la salud pública, se manifiesta con dueños de perros que no recogen las heces y los sueltan fuera de las áreas designadas.

Flavia Cozzarelli, vocera, afirmó que han acudido a múltiples instituciones para buscar una solución. "Hemos ido por diferentes instituciones, la Defensoría del Pueblo, la Policía Municipal, la Alcaldía, Bienestar Animal, y el más importante, el Ministerio de Salud, porque consideramos que este es un problema, no solo social, sino de salud pública", explicó.

La Defensoría del Pueblo, reconociendo la seriedad de la situación, aceptó la denuncia. Cozzarelli destacó el impacto humano del problema: "Es un problema de conciencia, de social también, y lo más importante que hizo la Defensoría del Pueblo... es que haya aceptado nuestra denuncia, pensando en que son vulnerados derechos humanos del resto de los que usamos el parque."

Además del problema sanitario, los vecinos señalan una falta de seguridad. Una residente del área, que camina por el parque todos los días, compartió su preocupación. "Otra cosa que tenemos es la falta de seguridad; nosotros estamos inseguros en el parque, porque los perros corren y corren a velocidad, y se nos cruzan", advirtió, mencionando el riesgo de caídas, especialmente para adultos mayores. También denunció que, al pedir a los dueños que utilicen correa, "nos ignoran completamente, o hasta nos insultan".

La Junta Comunal del corregimiento de Bellavista ha respondido a la denuncia con un llamado a la responsabilidad y el anuncio de la próxima instalación de basureros especiales para desechos de mascotas. A pesar de los esfuerzos de limpieza, enfatizan la necesidad de colaboración ciudadana.