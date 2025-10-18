Hombre muere electrocutado mientras intentaba tumbar pipas en Barú

Al sitio acudieron funcionarios del Ministerio Público y peritos de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Chiriquí/Un hombre de 55 años de edad falleció este sábado tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando intentaba cosechar unas pipas en el sector de Progreso, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con testigos, la víctima utilizaba una vara de cañaza para tumbar las pipas, pero al extenderla, esta hizo contacto con cables del tendido eléctrico de alta tensión, provocándole la descarga que le causó la muerte de forma instantánea en el lugar. "Es de la comunidad y duele; era un hombre luchador, luchaba por su pan todos los días", expresó uno de los moradores.

"Era buena persona, ayudaba a todo el mundo aquí en el pueblo. Dios lo tenga en la gloria", agregó.

Al sitio acudieron funcionarios del Ministerio Público y peritos de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias de inspección ocular, recolección de indicios y levantamiento del cadáver, como parte de la investigación que se inicia por este lamentable hecho.

