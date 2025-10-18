Dictan medidas cautelares a 5 personas acusadas de delitos contra el orden económico en perjuicio del Banco Nacional

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción informó que durante la audiencia celebrada el pasado viernes 17 de octubre, la autoridad judicial competente legalizó cinco aprehensiones dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público por delito financiero y blanqueo de capitales, ambos delitos contra el orden económico en perjuicio del Banco Nacional por un monto superior a los 400 mil dólares.

En la diligencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de detención provisional para tres personas imputadas por los mencionados delitos.

La juez de garantías decretó la detención provisional para dos de ellas y aplicó la medida de reporte periódico para la tercera, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

En el caso de dos funcionarias del Banco Nacional, imputadas únicamente por delitos financieros, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de reporte periódico, impedimento de salida del país y suspensión del cargo. No obstante, la juez no impuso medidas cautelares, por lo que la decisión fue igualmente apelada.

Las audiencias de apelación han sido programadas para el próximo 31 de octubre, a las 8:30 a.m.