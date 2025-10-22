Agroferias del IMA: Conoce el cronograma para este viernes 24 de octubre

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Viernes 24 de octubre

📍Herrera

• Parque Unión, corregimiento de Chitré cabecera, provincia de Chitré.

📍Veraguas

• Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.

📍Chiriquí

• Cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.

• Pista de Lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.

📍Coclé

• Casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

📍Panamá Oeste

• Parque de Altos de El Tecla, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

📍Panamá Este

• Casa Comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.

📍Los Santos

• Cancha de San José, distrito de Las Tablas.

📍Panamá

• Estacionamiento de Ampyme, Edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.