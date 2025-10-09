IMA inaugura tercera 'Tienda del Pueblo' en San Antonio, San Miguelito

La apertura ocurre justo un día después de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informara que el costo de los 50 productos de la canasta básica tuvo una reducción de $1.61 , cifra que no dejó del todo satisfechos a los consumidores.

San Miguelito, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inauguró este jueves su tercera Tienda del Pueblo en el sector de San Antonio, en el distrito de San Miguelito, donde cientos de personas acudieron desde temprano en busca de productos de la canasta básica a precios más bajos.

Esta nueva tienda se suma a las ya abiertas en Pan de Azúcar, donde se inauguró la primera sede, y en Santa Ana, en las instalaciones de Bingo Nacionales, ampliando así la red de puntos de venta del IMA en distintos sectores del país.

Durante la apertura, decenas de personas acudieron desde temprano al lugar con la expectativa de encontrar alimentos a precios más bajos. Muchos consumidores señalaron que acudieron principalmente a comprar carne, arroz y productos esenciales de la canasta básica a precios reducidos.

El equipo de TVN Noticias pudo percatarse de que había muchas personas ansiosas, sobre todo porque querían comprar productos a buen precio. Fueron a comprar carros, carne barata y los tradicionales productos de la canasta básica.

La apertura ocurre justo un día después de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informara que el costo de los 50 productos de la canasta básica tuvo una reducción de $1.61, cifra que no dejó del todo satisfechos a los consumidores.

Se espera que más puntos de venta como este sean inaugurados en los próximos meses en otras zonas del país.

