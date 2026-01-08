Los agricultores entran con tractores en París para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

francia/Los agricultores franceses entraron este jueves en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de “ilegal”.

El Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial, negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia, lo que permitiría a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

“Ya no será viable que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones”, aseguró Pascal, ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción del Mercosur, consideradas menos restrictivas y más competitivas.

Las columnas de agricultores ingresaron de madrugada a París y realizaron protestas frente a monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

“Queremos ser recibidos hoy por la presidenta de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado”, dijo a AFP Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola del país.

Aunque los manifestantes aseguraron que no buscan generar disturbios, las autoridades habían prohibido el acceso de tractores a zonas sensibles, como la presidencia, el Parlamento y el ministerio de Agricultura.

“Bloquear parcialmente la autopista A13 o intentar llegar a la Asamblea Nacional sigue siendo ilegal”, advirtió la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El ministerio del Interior confirmó la presencia de cerca de un centenar de tractores en París, aunque la mayoría fueron bloqueados en los accesos a la capital y algunos trasladados al depósito.

Las protestas no se limitan a París. Agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquean carreteras y depósitos de combustible en el suroeste y este de Francia.

Reclamos invernales

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores realizan protestas anuales para exigir alivio a las normas de producción y simplificación administrativa, aprovechando la menor carga laboral en esta época.

A esto se suma el descontento por la gestión estatal de la dermatosis nodular bovina, ante la decisión del gobierno de sacrificar vacadas completas y rechazar una vacunación nacional.

En el plano político, el acuerdo con el Mercosur enfrenta rechazo transversal en Francia. El líder conservador Bruno Retailleau amenazó con una moción de censura si el país avala el tratado.

Aunque el presidente Emmanuel Macron logró frenar la firma en diciembre, con apoyo de Italia, Roma podría ahora cambiar de postura tras nuevas concesiones de Bruselas.

Para calmar el malestar del sector, Francia suspendió por un año la importación de productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la UE, una medida que debe ser validada por Bruselas.