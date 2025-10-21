Diputado denuncia que el IMA pide modificar fecha de expiración de los jamones de las naviferias

El diputado del circuito 4-1 advirtió que esta medida pone en riesgo la salud de la población .

Panamá/El diputado independiente de la bancada Vamos, Carlos Saldaña, denunció en el Pleno de la Asamblea Nacional que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) propuso a los productores extender la fecha de expiración de los jamones picnic que se venderán en las naviferias de diciembre, de un año a dos años.

El diputado del circuito 4-1 advirtió que esta medida pone en riesgo la salud de la población.

La fecha de vencimiento de un producto cárnico no la determina el negocio ni un capricho; la determina la degradación natural del producto y las leyes existentes de este país”, planteó el diputado.

Agregó, además, que “si no se respetan las verdaderas fechas de vencimiento o expiración de un producto, entonces le estamos poniendo fecha de vencimiento a la salud de todos los ciudadanos”.

Durante su intervención, Saldaña mostró en las pantallas del Pleno una nota fechada el 17 de septiembre, firmada por el director del IMA, Nilo Murillo, del Programa Solidaridad Alimentaria, en la que, según el diputado, se plantea la modificación del tiempo de expiración de los jamones.

El diputado calificó la solicitud como un “chanchullo” y afirmó que el IMA pretende importar los jamones picnic para realizar la compra. “Aquí lo que peligra es la salud de todos los ciudadanos que van a las Naviferias”, indicó.

Señor presidente de la República, póngale un ojo a lo que está sucediendo en este instituto. Yo solo soy un vocero”, añadió.

El pasado 1 de septiembre, el IMA anunció que ya no distribuiría 800 mil jamones picnic, sino 500 mil, de los cuales 300 mil serían de producción nacional.

Este medio consultó al IMA, pero a la publicación de esta nota no hubo respuesta.