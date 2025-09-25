DGI inhabilita acceso a la plataforma e-Tax 2.0 a miles de empresas por inconsistencias en el RUC

Las personerías jurídicas afectadas no podrán realizar trámites a través de la plataforma e-Tax 2.0 hasta regularizar su situación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de ocho mil personerías jurídicas fueron suspendidas este jueves 25 de septiembre tras presentar inconsistencias en la información registrada tanto en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como en la base de datos del Registro Público de Panamá.

La decisión fue adoptada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que indicó que las personas jurídicas afectadas tendrán su RUC suspendido de forma automática, lo que las inhabilita para acceder o realizar cualquier trámite o solicitud a través de la plataforma e-Tax 2.0.

La medida se fundamenta en la Resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, emitida por el DGI, la cual se basa en el análisis exhaustivo que detectó "deficiencias y omisiones en la información correspondiente a personas jurídicas", incluyendo duplicidades y empresas no identificadas en el Registro Público.

Los listados están disponibles en dos anexos:

Anexo I: Personas jurídicas con duplicidad de RUC.

Personas jurídicas con duplicidad de RUC. Anexo II: Personas jurídicas cuyos RUC no han sido identificados en el Registro Público.

Según el documento oficial, la medida busca "depurar la información que reposa en la base de datos del sistema e-Tax 2.0 de esta dirección, para evitar inconsistencias en sus datos y actividades".

La resolución instruye al Departamento de Sistemas de Información Tributaria de la DGI a realizar "las adecuaciones técnicas pertinentes en el sistema e-Tax 2.0, a fin de que se apliquen automáticamente las suspensiones de RUC correspondientes". Los interesados pueden consultar los listados completos accediendo AQUÍ. La resolución y sus anexos también serán publicados en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual comenzará a regir oficialmente.