Fiscalía de Drogas desarticula organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas

Fiscalía de Drogas desmantela red criminal con más de 40 detenidos en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del Ministerio Público de Panamá, junto con unidades de la Policía Nacional, ejecuta las operaciones Eros y Colibrí para desmantelar una red criminal vinculada al tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos conexos.

Las acciones, dirigidas por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país, principalmente en Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, provincias donde la organización mantenía su estructura operativa.

Hasta el momento han sido aprehendidas más de 40 personas durante diligencias de allanamiento y registro. En los operativos se han ubicado sumas de dinero en efectivo y otros indicios que serán parte de las investigaciones.

Las operaciones se sustentan en una investigación iniciada en 2023, cuando las autoridades detectaron reuniones y actividades de un grupo criminal que presuntamente planificaba el transporte de sustancias ilícitas fuera del país, además de manejar fondos derivados del narcotráfico.

En total, participan 65 fiscales del Ministerio Público y 526 unidades policiales, en un despliegue simultáneo que busca asegurar capturas y evidencias sin afectar a la población civil.

Los investigados serán puestos a disposición de un juez de garantías para la imputación de cargos por tráfico internacional de drogas, conspiración y blanqueo de capitales, como parte del seguimiento a las estructuras criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional.