Director del Idaan reitera que el agua del río La Villa aún no es apta para consumo humano

Idaan exoneró pagos por más de 1.5 millones de dólares a usuarios afectados por el agua no apta en Azuero

A casi seis meses del incidente que afectó la potabilización del agua en el río La Villa, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, explicó en TVN Noticias que el suministro en Herrera y Los Santos continúa bajo proceso de desinfección y que el agua aún no es apta para el consumo humano.

Villarreal recordó que el evento, registrado el 11 de junio pasado, se originó por un aumento en la materia orgánica del río La Villa, lo que obligó a paralizar las plantas potabilizadoras y a declarar el agua no apta.

“En estos seis meses hemos trabajado coordinadamente con los ministerios de Ambiente y Salud, corrigiendo los problemas en la cuenca del río y adecuando los sistemas de tratamiento”, explicó Villarreal.

Desinfección en marcha, pero el agua aún no se puede consumir

El director detalló que el 6 de noviembre comenzó el proceso de desinfección en la planta de Llano de Piedra, la primera de las cuatro afectadas.

“Se realizó la desinfección y el Ministerio de Salud confirmó que la planta quedó libre de nemátodos, producto de la materia orgánica. Hoy esperamos la certificación para iniciar la limpieza de las redes del acueducto”, señaló.

Villarreal explicó que el siguiente paso es desinfectar las tuberías siguiendo un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. “Una vez culminado este proceso, el acueducto quedará completamente desinfectado y el agua será apta para el consumo”, dijo.

El mismo procedimiento se aplicará en las plantas Rufina Alfaro de La Villa de Los Santos, Roberto Reina en Chitré y Macaracas. Estas instalaciones abastecen a comunidades como Guararé, Las Tablas y La Villa.

Desinfección por sectores

El Idaan ha instalado válvulas nuevas e hidrantes a lo largo de la carretera para dividir los acueductos en macrosectores. “No podemos desinfectar todo el sistema a la vez; lo haremos sector por sector. Tenemos un plan de comunicación puerta a puerta para informar a la población cuándo se realizará la limpieza en su área”, detalló.

Consultado sobre la resistencia de algunas comunidades, como Santo Domingo de Las Tablas, que prefieren usar pozos propios en lugar del agua de la planta, Villarreal reconoció que se trata de un asunto de garantía de suministro, no de calidad.

“Ambas fuentes cumplen con los parámetros de potabilidad, pero el pozo ofrece continuidad. En verano habría que ver si esos pozos realmente pueden abastecer a toda la población”, explicó.

Señaló que los residentes tienen la potestad de decidir si desean mantenerse con su acueducto local o recibir agua de la planta potabilizadora.

Exoneración de pago y pérdidas económicas

Villarreal confirmó que los usuarios de las zonas afectadas no pagarán el servicio durante los cinco meses de suspensión, esta decisión fue aprobada por la junta directiva del Idaan. “Esto representa cerca de 1.5 millones de dólares que dejan de ingresar a la institución, pero era lo correcto ante la situación vivida”, afirmó.

Desafíos del sistema en la capital

El director también abordó los problemas de abastecimiento en la ciudad de Panamá, donde la planta potabilizadora de Chilibre Federico Guardia Conte, con capacidad para 250 millones de galones diarios, enfrenta desequilibrios en la red.

“Hay tanques como el de Mocambo que funcionan, pero otros como el de Ameglio y uno de los de Tinajitas no. La red está desbalanceada y las fugas han aumentado”, explicó.

Actualmente, el 48% del agua producida no se factura, debido a fugas, conexiones ilegales o falta de medición precisa.

“Lanzamos el programa Panamá sin Fugas y un proyecto de microsectorización para reducir pérdidas e instalar medidores que permitan controlar el consumo real”, indicó Villarreal.

Facturación y consumo

Sobre la queja de usuarios que reciben la misma factura cada mes, el director aclaró que las tarifas se basan en segmentos de consumo y no en el uso exacto. “De 0 a 30 metros cúbicos se cobra una tarifa fija. Consumas 1 o 29, el monto es el mismo. Esa estructura tarifaria data de 1982”, explicó.

Villarreal reconoció que el sistema de Chilibre opera al 100% de su capacidad, no por demanda de agua, sino por la presión que requiere la red. “Si una bomba falla, el sistema pierde un 10% de presión, pero eso puede significar un 50% menos de suministro en zonas altas como Betania o Hato de Pintado”, detalló.

Además, advirtió que la falta de redundancia eléctrica en la planta provoca interrupciones prolongadas. “Si el fluido eléctrico se corta por más de 30 minutos, el sistema se despresuriza y tardamos entre 6 y 7 horas en restablecerlo”, explicó.

El Idaan evalúa crear un parque de generación eléctrica propio de 20 megavatios, mientras se estudia la posibilidad de una línea alterna desde Miraflores con el canal de Panamá. “Eso equivale al consumo energético de toda la ciudad de Chitré”, puntualizó Villarreal.