Clima en Panamá: Imhpa prevé fuertes aguaceros y tormentas eléctricas sobre gran parte del país este miércoles

Autoridades alertan sobre riesgo de crecidas y deslizamientos por lluvias persistentes.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) anunció que este miércoles 12 de noviembre el país experimentará aguaceros dispersos con actividad eléctrica, acompañados de vientos moderados y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe.

Durante la mañana, se prevén aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en la franja comprendida desde Bocas del Toro hasta Colón.

También se esperan lluvias aisladas con intervalos fuertes en la comarca Guna Yala, el Pacífico panameño, así como en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

En la tarde, el Impha pronostica aguaceros dispersos de moderados a fuertes y actividad eléctrica sobre las zonas montañosas de la región Oriental, además de Panamá Oeste, la región Central y Chiriquí.

El resto del territorio nacional podría registrar lluvias intermitentes, aunque de menor intensidad.

Hacia la noche, las lluvias continuarán en Darién, las provincias centrales y la comarca Ngäbe-Buglé, donde podrían presentarse intervalos fuertes y descargas eléctricas. En el resto del país se anticipan precipitaciones aisladas.

El Impha mantiene un aviso de vigilancia ante posibles impactos derivados de las condiciones atmosféricas.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, 25°C y 27°C en el Occidente y centro caribeño, y 28°C a 31°C en el resto del país.

En cuanto a los vientos, se estiman las siguientes condiciones:

En el Caribe Occidental y Central , predominarán del Oeste al Noreste , alcanzando hasta 35 km/h en áreas marítimas y 20 km/h en tierra firme.

, predominarán del , alcanzando hasta en áreas marítimas y en tierra firme. En el Caribe Oriental , soplarán del Suroeste al Noroeste con velocidades de hasta 20 km/h .

, soplarán del con velocidades de hasta . En la vertiente del Pacífico , se mantendrán del Sur al Noroeste , con rachas de hasta 30 km/h en mar abierto y 20 km/h en tierra.

, se mantendrán del , con rachas de hasta en mar abierto y en tierra. Durante la tarde y noche, los vientos serán variables, con velocidades máximas de 15 km/h en Panamá, Darién y provincias centrales.

Oleajes y condiciones marítimas

El Impha alertó sobre condiciones marítimas de advertencia en el Caribe, donde las olas alcanzarán entre 0.9 y 1.9 metros de altura, con periodos de 6 a 9 segundos.

En el Pacífico, el oleaje será más moderado, con olas de 0.4 a 1.5 metros y periodos de 13 a 16 segundos.

Radiación solar

El índice de radiación UV-B se mantendrá entre 2 y 5 (riesgo bajo a moderado) en el Occidente y Centro caribeño, mientras que en el resto del país los valores oscilarán entre 6 y 8 (riesgo alto a muy alto).

La entidad indicó que en las áreas con tormentas eléctricas pueden registrarse vientos locales fuertes y descargas peligrosas, por lo que recomienda precaución en zonas marítimas y ribereñas.

Además, advirtió sobre la posibilidad de crecidas en ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Impha reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las advertencias vigentes por condiciones meteorológicas adversas en la vertiente del Caribe.