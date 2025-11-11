Festival Navideño 2025: Alcaldía otorgará este martes 400 permisos a microempresarios

De acuerdo con la información oficial, este año se entregarán 250 permisos para ventas en los parques incluidos en el iluminado navideño, y 150 adicionales para la ruta del desfile, programado para el domingo 14 de diciembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de las 3:00 de la tarde de este martes 11 de noviembre, se abrirá la convocatoria para otorgar 400 permisos digitales a microempresarios interesados en participar en el Festival Internacional Navideño 2025 “City of Stars”.

La Alcaldía de Panamá explicó que la jornada de registro se realizará en el parque Urracá, ubicado en la avenida Balboa, donde los emprendedores podrán aplicar para obtener su autorización de venta en los eventos y espacios públicos que formarán parte de las festividades navideñas organizadas por el municipio.

De acuerdo con la información oficial, este año se entregarán 250 permisos para ventas en los parques incluidos en el iluminado navideño, y 150 adicionales para la ruta del desfile, programado para el domingo 14 de diciembre. Los permisos tendrán una vigencia de cinco semanas, desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

En cuanto a la distribución, 150 permisos serán destinados a la venta de alimentos con instalaciones inflamables, 50 para alimentos no inflamables y 50 para mercancía seca.

Cada microempresario solo podrá optar por un permiso y deberá ser panameño por nacimiento o naturalización. Los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi con sus datos completos.

Copia de la cédula de identidad personal.

Carnés de manipulación de alimentos y bebidas emitidos por el Ministerio de Salud.

Paz y salvo municipal.

Recibos de pago correspondientes al municipio.

La recepción de documentos se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en la planta baja del edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.