Aumentan las estafas digitales en Panamá: alertan sobre nuevos métodos de engaño en redes y WhatsApp

Panamá/En Panamá continúa el incremento de los delitos cibernéticos, especialmente las estafas digitales, una situación que genera creciente preocupación entre los usuarios de redes sociales y plataformas de compras en línea.

El experto en ciberseguridad, Eli Faskha, advirtió que las modalidades de fraude digital se han diversificado y ahora incluyen desde correos electrónicos maliciosos hasta llamadas, mensajes de voz y videos falsos enviados por WhatsApp.

Puede ser desde un correo malicioso, que es lo que uno más conocía tradicionalmente, a un enlace que te llega por chat o por WhatsApp. Si uno aprieta el enlace es muy peligroso para tu teléfono: pueden clonarlo o vulnerarlo de alguna manera. Pero ya también estamos viendo llamadas directamente, mensajes de voz que parecen muy reales o inclusive mensajes de video”, explicó Faskha.

El especialista destacó que los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas, apelando a la confianza o curiosidad de las víctimas.

Ofertas falsas y precios sospechosos

Según las autoridades, muchos de estos casos se originan en ofertas falsas o productos con precios inusualmente bajos en redes sociales o sitios web no verificados. Los expertos recomiendan comparar precios en el mercado, verificar la legitimidad del vendedor y denunciar ante las autoridades cualquier intento de fraude digital.

Por lo que señalan que el primer punto es poder identificar el tipo de producto, su precio y el lugar donde se ofrece. Es fundamental hacer las investigaciones pertinentes y reportar los casos para dar con los responsables.

El incremento de estos delitos ha motivado llamados a reforzar la educación digital y la prevención ciudadana, en un contexto donde el uso de internet y las plataformas móviles sigue creciendo de forma acelerada en el país.

Con información de Yami Rivas.