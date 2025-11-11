Llegan los primeros contenedores con árboles de Navidad, marcando el inicio de la temporada navideña

En los próximos días arribarán al país los primeros contenedores con pinos naturales procedentes de Oregón, Estados Unidos, dando inicio oficial a la temporada navideña.

Ciudad de Panamá/En muchos hogares panameños, el árbol de Navidad es el símbolo por excelencia de la unión familiar, la esperanza y la alegría decembrina. Desde ya, numerosas familias han comenzado a instalar sus decoraciones, mientras que en los próximos días arribarán al país los primeros contenedores con pinos naturales procedentes de Oregón, Estados Unidos, dando inicio oficial a la temporada navideña.

De acuerdo con Luis Benavides, Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), este fin de semana se notificó la llegada de siete contenedores provenientes de Canadá, y hacia el final de la semana se espera el arribo de otros siete contenedores desde el estado de Oregón.

Antes de su distribución, los árboles son inspeccionados minuciosamente por personal del MIDA, con el fin de evitar el ingreso de insectos o plagas que puedan afectar el ecosistema local.

En temporadas anteriores, Panamá ha recibido alrededor de 60,000 árboles naturales, cada contenedor con capacidad para transportar entre 500 y 600 unidades.

Los pinos que llegan al país incluyen diferentes variedades, algunas reconocidas por su fuerte aroma natural, una característica muy apreciada por los consumidores locales.

“Dentro de estos pinos existen algunas variedades que tienen más olor que otras, y eso es lo que más le gusta al panameño: el olor a Navidad. En el caso de Oregón, los árboles son cultivados especialmente para esta temporada, mientras que los de Canadá provienen de bosques naturales”, explicó Benavides.

Con la llegada de estos arbolitos, Panamá enciende su espíritu navideño, dando paso a una de las tradiciones más esperadas del año.

Con información de Luis Mendoza