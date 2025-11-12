'No todo está mal': Director de la Policía afirma que 'están siendo efectivos' en medio de ola de homicidios

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, solo el 2% de los homicidios registrados a nivel nacional están vinculados a delitos comunes; el resto responde a la “guerra entre pandillas” que se libra en distintas zonas del país.

Las declaraciones del jefe policial se dan en medio de un violento periodo en el que se han hallado al menos cinco cuerpos sin vida en diferentes puntos de la provincia de Panamá. No obstante, Fernández destacó que, en comparación con el año pasado, los casos de homicidio reflejan una disminución del 3.5%.

"En la zona de Don Bosco y Pacora prevalecen varios grupos delincuenciales y pandillas. En lo que va del año se han dado varias rupturas en esos grupos. En el caso del último muerto en Don Bosco, tiene que ver con una ruptura dentro del grupo", expresó.

Te puede interesar: Tres homicidios en pocos días generan preocupación en el corregimiento de Don Bosco

El director añadió que “no todo está mal, no todo es malo”, y aseguró que en sectores como Don Bosco se han reforzado los operativos policiales y la presencia de unidades en campo para contener la violencia. Fernández no desmeritó la preocupación de la comunidad por los últimos hechos registrados, al tiempo que solicitó colaboración de la población por medio de programas como Vecinos Vigilantes.

"Tenemos que entender que estas personas que están siendo ultimadas tienen un prontuario, han salido de la cárcel con acuerdos de pena, por ejemplo. Las últimas personas que han sido ultimadas en Don Bosco tienen prontuario de hasta 7 años; han salido de la cárcel hace 5 meses; en efecto, son sujetos a que se les genere un atentado. Hay personas que han tenido hasta tres atentados", explicó Fernández.

Fernández afirmó que, aunque existen situaciones que pueden generar la percepción de que la Policía no está cumpliendo su labor, “la Policía está siendo efectiva y está haciendo su trabajo”.

Agregó que lo que ocurre en Don Bosco es similar a lo sucedido en Colón, cuando se llegó a decir que la provincia estaba fuera de control. “Colón no está descontrolado; se trata de grupos delincuenciales que pelean por espacios, y algunas personas tienen prontuario y son sujetos a ser ultimadas”, explicó.

Acciones operativas

El director de la Policía Nacional aseguró que en los 10 primeros días de noviembre se han aprehendido más de 2,000 personas. Además, se desarrolla una operatividad contra el microtráfico diaria, recordando que hace unos meses desarrollaron una operación en Cabo Verde que duró 3 semanas; y ahora "Cabo Verde no tiene nada que ver con lo que era hace 8 o 10 meses". Destacó que acciones similares se llevan en Río Abajo, Isla Grande, entre otros sectores.

Fernández también reiteró que el trabajo de la Policía está siendo "muy efectivo", algo que se refleja en las estadísticas y las capturas, deslindándose de las medidas cautelares que otorgan los jueces a esas personas.

Recomendó a las personas estar siempre pendientes del entorno en el que se encuentran; si caminarán por una calle oscura, solicitar ayuda a los agentes que estén presentes en el área: "Somos el primer anillo de seguridad".

Finalizó recomendando a las personas hacer caso omiso de las cadenas de WhatsApp, informarse en las redes de la Policía Nacional y acercarse a la policía de su área.

Hasta el 30 de septiembre en Panamá se han registrado 438 homicidios, 20 menos que el año anterior para el mismo periodo.