Tres homicidios en pocos días generan preocupación en el corregimiento de Don Bosco

De acuerdo con las autoridades, los casos están relacionados con rencillas entre grupos rivales, y en la mayoría de los incidentes, las víctimas mantenían antecedentes delictivos.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó sobre una serie de hechos delictivos registrados en el corregimiento de Don Bosco, donde en menos de una semana se han reportado tres homicidios, generando alarma entre los residentes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, los casos están relacionados con rencillas entre grupos rivales, y en la mayoría de los incidentes, las víctimas mantenían antecedentes delictivos por delitos como posesión de drogas, robos y asaltos.

El comisionado Carlos Jiménez, de la Policía Nacional, explicó que los tres crímenes ocurrieron en distintos puntos del sector, pero con patrones similares.

🔗También puedes leer: Desaparición de Daniel Barrios: Familiares exigen respuestas y preparan caminata

“Tenemos tres casos que podemos reportar: uno se dio en la parte trasera del IPT de Don Bosco, donde la víctima, residente en Pedregal, mantenía un oficio de captura y un historial delictivo. De igual forma, el sábado se registró otro hecho en Pedregal, donde fue hallado un hombre calcinado dentro de un vehículo; este también tenía antecedentes por posesión ilícita de arma de fuego y delitos relacionados con drogas”, señaló.

El tercer homicidio fue reportado en horas de la mañana de este lunes, cuando fue encontrado un hombre sin vida en el área de Ciudad Radial, tendido boca abajo con tres impactos de bala. Según Jiménez, la víctima también tenía un historial delictivo.

Vecinos del área aseguraron haber escuchado una balacera la noche anterior, cerca del lugar donde posteriormente se halló el cuerpo.

“El barbero, sabemos que estaba realizando un trabajo informal en el sector de Don Bosco, avenida segunda, pero el señor también mantenía un prontuario delictivo donde había sido víctima de atentados con armas de fuego anteriormente y era un señor del área de Concepción, no era el sector de Don Bosco, es importante mencionar eso”, puntualizó Jiménez.

Con información de Luis Velarde.