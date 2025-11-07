Hallan cuerpo sin vida en lote baldío del corregimiento de Don Bosco; fiscalía investiga

Agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad se mantienen en el sitio, el cual ha sido acordonado mientras se realizan las diligencias de investigación.

Don Bosco, Panamá/La criminalidad continúa golpeando a las comunidades de Panamá Este. En horas de la tarde de este jueves, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en un lote baldío ubicado en la parte trasera del complejo deportivo Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco, área que colinda con el IPT Don Bosco.

Agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad se mantienen en el sitio, el cual ha sido acordonado mientras se realizan las diligencias de investigación. De acuerdo con información extraoficial, el cuerpo habría sido encontrado envuelto en plásticos de color negro, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias del hecho.

Se pudo conocer que la víctima mantenía una vestimenta de jeans azules y suéter negro.

Este suceso se registra menos de 24 horas después de otro homicidio ocurrido en una barbería del mismo corregimiento, donde también fallecieron varios jóvenes. Al lugar acudieron familiares de personas reportadas como desaparecidas, quienes mostraron fotografías a las autoridades con la esperanza de determinar si el cuerpo hallado corresponde a alguno de sus seres queridos.

El Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a la víctima y esclarecer el móvil del crimen.

Hasta la fecha, las estadísticas de homicidios en el país superan los 400 casos en lo que va del año, reflejando la creciente preocupación por la ola de violencia que afecta diversos sectores del territorio nacional.

Con información de Meredith Serracín.