Aprehenden a una mujer por estafa en La Chorrera; vendía terrenos sin título de propiedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de 40 años fue aprehendida por agentes de la Policía Nacional en el sector de San Antonio, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, por el presunto delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y otros fraudes.

Según los informes policiales, la detenida mantenía un oficio de captura vigente y presuntamente se dedicaba a vender terrenos sin título de propiedad, afectando económicamente a varias personas.

De acuerdo con la entidad, se estima que la lesión económica asciende a unos 9 mil dólares. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.

En otra acción policial, en coordinación con el Ministerio Público, se desarrolló una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Parque Lefevre, donde se logró la aprehensión de seis personas y la incautación de presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego y municiones. La institución señaló que los aprehendidos y las evidencias fueron remitidos ante las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones.