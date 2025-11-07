Proyecto panameño gana el Premio al Mayor Impacto Social en la Hack4Edu 2025

El proyecto, titulado “Nómada: Aprender de la Naturaleza con Inteligencia Artificial”, propone el desarrollo de un robot educativo basado en inteligencia artificial que promueve el aprendizaje sobre la naturaleza, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, adaptado a contextos escolares locales.

Veraguas/El equipo Nómada, del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Veraguas, fue galardonado con el Premio al Mayor Impacto Social en la VI edición del Hack4Edu 2025, un reconocimiento internacional que destaca los proyectos con mayor potencial de transformación en la educación y la comunidad.

El proyecto, titulado “Nómada: Aprender de la Naturaleza con Inteligencia Artificial”, propone el desarrollo de un robot educativo basado en inteligencia artificial que promueve el aprendizaje sobre la naturaleza, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, adaptado a contextos escolares locales.

La iniciativa fue creada por los estudiantes Luis Camargo, Nazareth Franco y José Álveo, bajo la asesoría de la profesora Vanessa Núñez. Su propuesta destacó por su creatividad, pertinencia y enfoque social, cautivando al jurado internacional y demostrando el compromiso de la juventud panameña con la educación ambiental y la innovación tecnológica.

La Hack4Edu, organizada por la Universidad Pontificia de Salamanca (España) y la Fundación ProFuturo, reúne cada año a estudiantes y profesionales de distintos países con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a los retos de la educación global.

El reconocimiento obtenido por el equipo panameño reafirma el talento y la capacidad creativa de los jóvenes universitarios en la búsqueda de herramientas que integren tecnología, sostenibilidad y aprendizaje significativo.