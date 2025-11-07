MiAmbiente inspecciona posible afectación ambiental en el río Matasnillo tras denuncia en redes sociales

Durante la inspección, se realizaron vuelos con dron para obtener una vista aérea del área, sin que se observaran indicios visibles de contaminación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó una inspección técnica en el río Matasnillo a través de una denuncia ciudadana publicada en redes sociales, con el propósito de verificar posibles afectaciones al entorno natural.

Jonathan Rodríguez, técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, explicó que, tras conocer la denuncia, el equipo técnico se movilizó al lugar para efectuar las verificaciones correspondientes.

“Rápidamente atendimos la denuncia publicada en redes sociales y nos dirigimos al sitio con el equipo técnico para realizar las inspecciones pertinentes. Es importante que la ciudadanía sepa que ya tenemos la trazabilidad del lugar”, señaló Rodríguez.

Durante la inspección, se realizaron vuelos con dron en el río Matasnillo para obtener una vista aérea del área, sin que se observaran indicios visibles de contaminación.

Además, el equipo efectuó recorridos en campo y tomó muestras de agua y suelo, en coordinación con especialistas de la institución, con el fin de garantizar una evaluación integral de las condiciones ambientales del sitio.

Rodríguez agregó que los análisis de laboratorio se encuentran en proceso y que los resultados estarán disponibles en un plazo aproximado de 15 días hábiles. MiAmbiente reiteró la importancia de que la ciudadanía continúe reportando, cualquier sospecha de afectación ambiental.