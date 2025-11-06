Fiestas patrias: Más de 90 personas fueron atendidas por golpe de calor y deshidratación durante desfiles en Chiriquí

La mayor parte de los casos se registró el martes 5 de noviembre en Pedregal de Boquerón, donde se llevaron a cabo los desfiles patrios.

David, Chiriquí/El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Chiriquí reportó que al menos 90 personas recibieron atención médica durante las celebraciones patrias en la provincia, debido a golpes de calor, desmayos y cuadros de deshidratación.

Mónica Acosta, directora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Chiriquí, señaló que es necesario evaluar la extensión de los recorridos de las bandas en algunas rutas, con el fin de prevenir afectaciones a estudiantes y participantes. No obstante, insistió en que estos ajustes deben permitir la participación ordenada y segura de los grupos.

Acosta destacó la importancia de mantener activos los equipos de emergencia, lo que permitió brindar atención inmediata a los afectados durante las festividades. Algunas personas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos debido a la gravedad de su condición.

Con información de Demetrio Ábrego