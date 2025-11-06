Sinaproc levanta alerta verde a nivel nacional tras mejora de condiciones climáticas

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), actualmente no se registra ningún sistema atmosférico significativo que represente una amenaza directa o indirecta para el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de las 2:00 p.m. de este jueves 6 de noviembre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció el levantamiento de la alerta verde que se mantenía en todo el territorio nacional.

Pese a la normalización gradual de las condiciones climáticas, el Sinaproc informó que continuará con el monitoreo constante del tiempo y reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Recomendaciones a la población:

Consultar información únicamente a través de canales oficiales del Sinaproc y el Imhpa.

Revisar y actualizar el plan familiar de emergencias.

Mantener medidas de prevención en áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

En caso de emergencia, las autoridades recuerdan que están disponibles las líneas 520-4429 y 911.