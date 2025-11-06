Inician desinfección de la planta potabilizadora de Llano de Piedra ante crisis por contaminación

Durante los trabajos, el suministro de agua estará suspendido temporalmente, lo que ha generado preocupación en la comunidad, donde los residentes aseguran que los problemas con el agua no son nuevos.

Los Santos/La planta potabilizadora de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, entró desde este miércoles 6 de noviembre en un proceso de desinfección de sus tuberías, como parte de las acciones emprendidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para enfrentar la crisis generada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, ocurrida meses atrás.

Según informó el Idaan, los trabajos de limpieza y desinfección se extenderán por 48 horas y forman parte de la segunda etapa del proceso sanitario que busca garantizar la calidad del agua que llega a los hogares.

Esta es la segunda etapa del proceso de desinfección que involucra los trabajos y procesos de la planta de Llano de Piedra. Implica la limpieza completa y desinfección del sistema”, explicó Sergio López, coordinador de desinfección del Idaan.

Durante los trabajos, el suministro de agua estará suspendido temporalmente, lo que ha generado preocupación en la comunidad, donde los residentes aseguran que los problemas con el agua no son nuevos.

“Transportamos el agua desde un lugar que le dicen La Mesa. Claro que hemos tenido que invertir más dinero, sobre todo en transporte. Nos dijeron que hoy 6, 7 y 8 no iba a haber agua, pero en realidad esto no es de ahora, llevamos tiempo sin agua”, manifestó Ilka Castro, comerciante y dueña de una fonda local.

Otro residente, Eduardo Petralta, señaló la necesidad de buscar soluciones definitivas. “Muchos puntos tienen buena agua, como la cuenca del río Lavilla, una de las mejores. Pero hay letrinas río arriba. Pienso que el gobierno debe atender esto para que no sigamos con esta problemática”.

El Idaan indicó que, previo al inicio del proceso, se realizó una campaña de divulgación casa por casa para informar a los habitantes sobre los trabajos y las recomendaciones a seguir durante las 48 horas que durará la desinfección.

Asimismo, la institución adelantó que, una vez concluida esta fase, se anunciarán los cronogramas de limpieza y desinfección para las plantas Roberto Reyna en Chitré y Rufina Alfaro en Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega.