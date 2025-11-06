Movilización marítima alcanza cifra récord durante fiestas patrias

El transporte marítimo nacional registró un repunte histórico durante las fiestas patrias de 2025. Según datos oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre el 1 y el 5 de noviembre se movilizaron 59,640 pasajeros en 6,038 naves, lo que representa un incremento del 71.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2024, durante las mismas fechas, se reportaron 34,779 pasajeros en 2,940 embarcaciones. Este crecimiento sostenido refleja el dinamismo del sector y la efectividad de las medidas implementadas por la AMP para garantizar la seguridad y el flujo ordenado de viajeros.

El desglose diario muestra que el mayor movimiento se registró el 2 de noviembre, con 14,672 pasajeros, seguido del 1 de noviembre con 14,445. Los días 3, 4 y 5 mantuvieron cifras entre 9,315 y 11,372 pasajeros.

Los destinos con mayor afluencia fueron Almirante (11,637 viajeros), Isla Colón (10,377) y Taboga (9,582), evidenciando el atractivo turístico de estas zonas durante la temporada festiva.

La AMP destacó el trabajo de sus inspectores y personal operativo, quienes mantuvieron presencia constante en los principales puertos del país. Se verificó el cumplimiento de las normas de navegación, el uso de chalecos salvavidas y las condiciones de las naves antes de zarpar.

En algunos puertos, se realizaron pausas preventivas de zarpes debido a condiciones climáticas adversas, las cuales fueron levantadas una vez se verificó la mejora del tiempo, priorizando siempre la seguridad de los pasajeros.

Este operativo formó parte de las acciones coordinadas por la AMP para fortalecer la seguridad marítima durante las festividades, consolidando el rol del transporte acuático como alternativa confiable y creciente para el turismo interno.