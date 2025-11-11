Desaparición de Daniel Barrios: Familiares exigen respuestas y preparan caminata

La última vez que Daniel fue visto por sus allegados, salió caminando con dirección a la vía principal de La Chorrera . Vestía un suéter blanco, buzo gris, zapatillas azules y una bolsa cruzada.

Ciudad de Panamá, Panamá/La angustia crece para la familia de Daniel Barrios, un joven de 21 años que permanece desaparecido desde el pasado 23 de octubre. Daniel salió de la casa de su madre en el sector Amaya de El Coco y desde entonces su paradero es desconocido, sumiendo a sus seres queridos en una profunda desesperación.

Los familiares, residentes en La Chorrera, han expresado su profunda preocupación por la falta de avances concretos en la investigación, a pesar de que las autoridades manejan una versión que apunta a un posible secuestro.

Versión de las autoridades y desesperación familiar

Según indicaron los parientes, la última información oficial que recibieron sugiere que Daniel fue forzado a subir a un vehículo en el sector de Los Chorritos número 3. Sin embargo, a pesar de este indicio, la familia se siente abandonada por la falta de atención y resultados.

Puedes leer: ¡Angustia en La Chorrera! Daniel Barrios lleva una semana desaparecido; familia clama por agilizar la investigación

Daniel Barrios, padre del joven desaparecido, manifestó su frustración ante la situación:

"Información y siempre la misma, siempre la misma, pero no encontramos respuesta alguna... Verdaderamente estamos desesperados porque no sabemos nada, no tenemos indicios del paradero de mi hijo, no tenemos nada y las autoridades verdaderamente no dicen nada todavía".

Emily Barrios, hermana de Daniel, hizo un emotivo llamado a quienes puedan tener información sobre su hermano:

"Lo único que pedimos es justicia y, si alguien tiene a mi hermano o están viendo este video o algo, nos digan dónde lo tienen y, si le hicieron algo, decirnos dónde. ¿Qué nos toca? Ser fuerte y esperar la noticia, pero no nos dicen absolutamente nada".

Posibles acciones legales y una caminata

Los familiares están pidiendo una mayor atención por parte de las autoridades y no descartan tomar medidas legales con respecto al manejo del caso, en un intento por ejercer más presión y obtener respuestas.

La última vez que Daniel fue visto por sus allegados, salió caminando con dirección a la vía principal de La Chorrera. Vestía un suéter blanco, buzo gris, zapatillas azules y una bolsa cruzada.

Como medida de apoyo y visibilización de este grave problema social, los Barrios buscan participar de una caminata que reúna a los familiares de todas las personas actualmente desaparecidas en el país, esperando crear una voz unificada que impulse a las autoridades a actuar con mayor celeridad y eficacia.