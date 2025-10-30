¡Angustia en La Chorrera! Daniel Barrios lleva una semana desaparecido; familia clama por agilizar la investigación

Los familiares indicaron que esta ausencia prolongada es completamente inusual para Daniel, que no pasa más de un día fuera de la casa de su madre, donde actualmente vivía.

La Chorrera, Panamá Oeste/Una intensa angustia consume a la familia de Daniel Barrios, un joven de 21 años residente del sector Amaya de El Coco de La Chorrera, cuyo paradero se desconoce desde hace una semana. Barrios salió de su residencia el pasado miércoles 23 de octubre y no ha regresado, una situación que ha puesto en máxima alerta a sus seres queridos.

Daniel Barrios, quien vive con su madre y es padre de dos niños de dos años y cinco meses, partió de su hogar a las 11:00 a.m. de ese día con destino a La Chorrera.

El último rastro del joven fue una breve conversación telefónica a las 3:00 p.m. de ese mismo miércoles con la madre de sus hijos. En el contacto, Daniel solo alcanzó a decir que se encontraba "viendo un televisor", sin dar mayores detalles sobre su ubicación exacta. Desde entonces, todas las comunicaciones se han cortado.

Los familiares indicaron que esta ausencia prolongada es completamente inusual para Daniel, que no pasa más de un día fuera de la casa de su madre, donde actualmente vivía.

Aunque el tiempo transcurrido desde el último reporte es corto, la familia ya ha formalizado la denuncia de desaparición ante las autoridades. Ahora, solicitan encarecidamente que se agilice la investigación y se intensifiquen los esfuerzos de búsqueda, temiendo por la seguridad del joven padre.

Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Daniel Barrios. Al momento de su desaparición, el joven vestía:

Suéter: Color blanco.

Color blanco. Pantalón: Buzo de color gris.

Buzo de color gris. Calzado: Zapatillas azules.

Zapatillas azules. Accesorio: Llevaba una bolsa cruzada.

