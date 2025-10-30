Gobierno confirma que Hospital modular de Albrook permanece abandonado; evalúan su traslado a la Policía Nacional

El hospital modular de Albrook fue construido durante la pandemia con una inversión al menos 10 millones de dólares, incluyendo equipamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó este jueves 30 de octubre que el hospital modular de Albrook, construido durante la pandemia de COVID-19, actualmente se encuentra completamente deteriorado.

Boyd explicó que la estructura, levantada de manera temporal para atender pacientes durante la emergencia sanitaria, ya no cuenta con equipos médicos y que las autoridades evalúan su reubicación, luego de que los propietarios del terreno donde fue instalado solicitaran su devolución.

“Desde hace mucho tiempo ese hospital está abandonado. Ya él no tiene absolutamente ningún equipo adentro. Es una estructura que pensamos en podernos removerla de ahí. Además, los dueños del terreno, que lo cedieron tan de buena fe para poder ubicar un hospital modular en ese tiempo, están pidiendo el terreno hace tiempo”, indicó el ministro.

El titular del Minsa aclaró que, por decisiones administrativas de la pasada administración, el hospital modular quedó bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Ante esta situación, dijo que se realizó una coordinación con la Policía Nacional para que esta institución reciba la estructura y le dé un uso funcional.

Te podría interesar: Hospital modular de Panamá: una millonaria inversión abandonada tras la pandemia

"Hicimos una reunión con la Policía Nacional que, dicho sea de paso, son personas que necesitan atención y tratamos de que Obras Públicas les cediera a la Policía Nacional el hospital modular y, de hecho, eso ocurrió. La Policía está esperando obtener los fondos, o sea, el nuevo presupuesto para poder reubicar eso y el Minsa los va a ayudar a que reconstruya ese hospital para la Policía Nacional", añadió Boyd Galindo.

No obstante, advirtió que el traslado del hospital modular podría implicar su pérdida total, debido al mal estado de las instalaciones.

“Debo advertir algo. Ya me dijeron, cuando traté de moverlo de ahí, que no me garantizaban que en la movilización de ese hospital, no ocurriese una destrucción completa de unas instalaciones que están en muy mal estado y, que además, el costo de moverlo para el Minsa era mejor hacer uno nuevo. Por lo tanto, la Policía Nacional, que tiene los equipos y la maquinaria para poder removerlo con algún tipo de cuidado, entonces ellos van a ubicarlo en algún lugar, en donde nosotros vamos a ayudarlos a que lo puedan utilizar", indicó.

Un proyecto millonario que nunca se utilizó

El hospital modular de Albrook fue construido durante la pandemia con una inversión al menos 10 millones de dólares, incluyendo equipamiento. En su momento, las autoridades de la administración pasada indicaron que sería trasladado posteriormente a la comarca Ngäbe Buglé o al hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste; sin embargo, ninguno de estos planes se concretó.

Actualmente, la Policía Nacional planea reubicar la estructura en un sitio que permita aprovechar lo que aún sea funcional, con el apoyo técnico del Minsa.

Mulino califica la obra como un “despilfarro” de la pandemia

Durante su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino también se refirió al tema, señalando que el hospital modular representa uno de los “despilfarros” cometidos durante la pandemia.

El mandatario sostuvo que, desde el día en que se hizo dicho hospital, en plena pandemia, y no se usó, quedó claro que fue "parte de las irresponsabilidades justificadas supuestamente por la emergencia". Manifestó que no tiene problema en que se use donde sea útil, pero nunca debió quedar abandonado.