Comunidad del IPT Don Bosco exige mayor seguridad ante hechos de violencia y falta de cerca perimetral

La comunidad educativa del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco, en el corregimiento de Don Bosco, denuncia graves condiciones de inseguridad debido a la ausencia de una cerca perimetral en la parte trasera del plantel, donde se ubican áreas deportivas utilizadas por los estudiantes. El centro educativo mantiene una matrícula aproximada de 2,500 alumnos.

De acuerdo con información recopilada por TVN Noticias, en el lote baldío colindante con el plantel se registró recientemente el hallazgo del cadáver de una persona, situación que ha incrementado la preocupación entre docentes, estudiantes y padres de familia.

El profesor Delmiro Arenas, miembro del cuerpo docente, señaló que ya existen planos y aprobaciones para la instalación de la cerca, pero la obra no ha sido ejecutada. Indicó además que otras necesidades de infraestructura permanecen pendientes:

“Tenemos el gimnasio sin construir, la acometida eléctrica inconclusa, baños y vestidores pendientes. Todo esto quedó establecido en el acuerdo de huelga de 2023. El Ministerio tiene conocimiento, pero hasta ahora no se ha dado seguimiento”.

La docente Eduvigis Rodríguez expresó que las condiciones actuales afectan directamente el desarrollo de las clases: “No hay seguridad. Apelamos a las autoridades a mirar este plantel. Aunque trabajamos y damos frutos, nuestra infraestructura tiene limitaciones, y la matrícula ha disminuido porque los padres temen enviar a sus hijos”.

Por su parte, la profesora Nereida Barba, con más de una década de servicio en el plantel, relató que personas ajenas han ingresado en múltiples ocasiones: “Cualquiera puede entrar. Hemos tenido indigentes dentro de la escuela. En ocasiones he tenido que retirar a mis alumnos rápidamente por temor a lo que ocurría detrás del colegio. El riesgo no es solo para los jóvenes, sino también para el personal docente”.

La comunidad educativa solicita al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional una visita urgente para dialogar y ejecutar soluciones, insistiendo en que la instalación de la cerca perimetral sería una medida inmediata de protección.

“Si la cerca no se instala, la inseguridad continuará. Necesitamos protección para nuestra comunidad educativa”, reiteró el profesor Delmiro.

La comunidad educativa se mantiene a la espera de una respuesta oficial de las autoridades.

Acudientes se unen al clamor

Por su parte, los padres de familia señalaron que la inseguridad en el área se ha intensificado.

“Esto está serio. Hay muchos asaltos, muchos muertos. Yo prefiero venir a dejarla y recogerla. No la dejo ir a las paradas porque dicen que hay carros vigilando a las muchachas. Yo no lo he visto, pero me lo han contado. Mejor uno toma precauciones”, señaló un abuelo que lleva diariamente a su nieta al plantel.

Aseguró que la preocupación ha obligado a muchas familias a cambiar rutinas y limitar la movilidad de los estudiantes en los alrededores del plantel.

Dirección del plantel confirma adjudicación y espera permisos finales

La directora del IPT Don Bosco, profesora Aracelis Reyes, reconoció la inquietud dentro de la comunidad educativa y confirmó que la construcción de la cerca perimetral ya fue adjudicada, pero se encuentra a la espera de la aprobación final de permisos.

“Estamos preocupados por los hechos de violencia cerca del colegio. La ministra de Educación, Lucy Molinar, nos ha apoyado en los trámites. El viernes ya salieron los planos. La empresa está adjudicada. Lo que ha retrasado el inicio son los permisos municipales y del Ministerio de Obras Públicas”.

Reyes indicó que están manteniendo comunicación con los estudiantes para reducir la ansiedad mientras se resuelve el tema: “Los muchachos están inquietos, pero conversamos con ellos y les pedimos calma. Les hemos dicho que la cerca es un hecho y traerá mayor protección y seguridad para todos”.

En tanto que la comunidad educativa espera acciones concretas en materia de seguridad por parte de las autoridades correspondientes.