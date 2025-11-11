Ancon celebra 40 años impulsando la conservación en Panamá y lanza nueva campaña 'La naturaleza se vive'

Ancon ha apoyado en la conservación de más de 3 millones de hectáreas, demarcando más de 9 mil kilómetros de límites y recolectando más de 200 mil toneladas de residuos.

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) cumple 40 años de trabajo ininterrumpido por la protección ambiental en Panamá y lo celebra con una nueva campaña llamada “La naturaleza se vive”, que busca acercar a la ciudadanía a los espacios naturales del país e incentivar un cambio de conciencia sobre la relación con el entorno.

“Hemos dejado un legado muy grande en Panamá en temas ambientales, apoyando la conservación de más de 3 millones de hectáreas, demarcando más de 9 mil kilómetros de límites y recolectando más de 200 mil toneladas de residuos con nuestros programas urbanos”, destacó Adrián Benedetti, director ejecutivo de Ancon.

La organización, fundada en 1985, ha sido protagonista de importantes hitos ambientales, como la transición al uso de gasolina sin plomo y la ley que prohibió las bolsas plásticas de un solo uso. “Ancon ha dejado una huella no solo en políticas públicas, sino también en educación ambiental y cultura de conservación. Cientos de técnicos, voluntarios y profesionales han pasado por la organización y hoy siguen aportando desde distintos espacios”, agregó Benedetti.

Una campaña para reconectar con la naturaleza

La nueva iniciativa de Ancon busca recordar que la conservación no es tarea exclusiva de ambientalistas o autoridades, sino un compromiso compartido.

“Tenemos muchas leyes y áreas protegidas, pero lo que realmente necesitamos es cumplirlas y proteger mejor esos espacios”, afirmó Benedetti. “Cada persona puede aportar desde su trabajo: un ganadero puede practicar ganadería sostenible, un pescador aplicar métodos de pesca responsable, y un constructor incluir medidas de mitigación ambiental en sus obras”.

El mensaje central de la campaña, explicó, es “acércate, conoce, aprende sobre la naturaleza”, una invitación a visitar los parques nacionales y redescubrir la riqueza natural del país.

“Queremos que la gente vaya al Parque Metropolitano, al Volcán Barú, a La Yeguada, que vea lo hermosos que son y los beneficios que nos brindan. Solo conociendo se puede valorar y proteger”, dijo el director de Ancon.

Cuarenta años de compromiso verde

Durante sus cuatro décadas de existencia, Ancon ha trabajado en la creación y manejo de áreas protegidas emblemáticas como Punta Patiño, en Darién, y ha promovido prácticas sostenibles tanto en comunidades rurales como urbanas. Su enfoque combina conservación, educación y participación ciudadana.

Benedetti recordó que el futuro de Panamá depende de mantener el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. “Conservar la naturaleza es un esfuerzo de todos. Puedes estar en cualquier sector, construcción, pesca o ganadería, pero puedes hacerlo protegiendo. Todo puede hacerse cuidando”, subrayó.

La organización espera que su nueva campaña despierte mayor conciencia y compromiso. “Trae la naturaleza a tus espacios, cuida la quebrada que tienes al lado, planta un jardín, visita un parque. Todo forma parte de este gran ecosistema que tenemos en Panamá”, concluyó Benedetti.