Psicólogos advierten riesgo de normalizar la violencia en Panamá y llaman a acciones urgentes de prevención

Ante el aumento de hechos de violencia y desapariciones en el país, Christian Tejeira, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, advirtió que estos sucesos pueden estar acercando a la población a un proceso de normalización del crimen, con graves consecuencias para la salud mental y la convivencia social.

Recientemente, la Asociación Panameña de Psicólogos emitió un comunicado en el que llamó la atención sobre el aumento de casos de violencia en el país y su impacto. Tejeira explicó que la principal preocupación del gremio es que estos episodios se vuelvan parte del día a día, restándole gravedad al impacto que tienen en las personas y en la colectividad.

“Nuestra preocupación es entender que esto se puede convertir en una situación de normalización. Los hechos de violencia y desapariciones tienen un impacto en los individuos y en la sociedad. Hacemos un llamado a actuar antes de que esto se normalice”, señaló Tejeira.

El presidente del gremio indicó que el Estado debe realizar intervenciones preventivas, pero aclaró que esta labor no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino un esfuerzo conjunto entre instituciones, profesionales, organizaciones y ciudadanía.

En cuanto a la explicación de que algunos crímenes están relacionados con actividades del crimen organizado, Tejeira dijo que estos escenarios también pueden afectar a personas que no están involucradas directamente, ya sea por secuestros, extorsiones o daños colaterales. Por ello, insistió en la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios que analicen el fenómeno y elaboren planes de acción.

Otro punto abordado por el especialista fue el riesgo de que la población comience a ver la violencia como algo distante o “que no me va a pasar”.

Ante esto, Tejeira advirtió que esta indiferencia social puede convertirse en un peligro mayor: “Si la violencia se normaliza, nuestros niños crecerán pensando que vivir rodeados de violencia es lo normal”.

También destacó el aumento del miedo cotidiano, como el caso de jóvenes que sienten temor al trasladarse a sus universidades o centros de estudio. Expresó que este miedo constante puede desencadenar ansiedad, estrés y depresión en la población.

Tejeira subrayó que, ante situaciones como desapariciones y homicidios, los familiares de víctimas y de victimarios requieren acompañamiento psicológico, tanto antes como después de enfrentar la incertidumbre o las consecuencias emocionales de estos hechos.

“Es necesario el apoyo psicológico en situaciones de violencia y desapariciones. El proceso emocional puede ser angustiante y prolongado, por lo que el acompañamiento es fundamental”, afirmó.

Tejeira concluyó con un nuevo llamado a la acción conjunta, resaltando que la salud mental no puede ser una consecuencia desatendida de la criminalidad, sino parte central de la respuesta social.