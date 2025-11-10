Homicidio de Esteban De León: Esto es lo que se sabe del caso

Ya hay dos detenidos por el homicidio del joven Esteban De León, mientras que en la audiencia de garantías salieron a relucir elementos claves sobre el homicidio y dar con otros posibles vinculados al caso.

Ciudad de Panamá/El juez de garantías decretó detención provisional para los dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio del joven Esteban De León, de 25 años. Uno de los imputados fue detenido en el distrito de Arraiján y otro en la 24 de Diciembre. Ambos jóvenes enfrentaron a los jueces, quienes, tras escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía, tomaron la decisión de dejarlos bajo detención provisional por seis meses.

Ambos ciudadanos fueron imputados por cuatro delitos: homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de libertad.

Testigos

Varios testigos fueron pieza clave para lo que va de la investigación y cómo se dieron los hechos.

Uno de los testigos fue un conductor que trasladó a los implicados hasta un local en Tocumen para desbloquear el teléfono de Esteban De León y luego a una gasolinera, donde, según su testimonio, recibieron un fajo de dinero.

El segundo testigo es hermano de uno de los aprehendidos, quien declaró que el imputado puso a la venta el celular sin conocer su procedencia.

Durante la audiencia también se presentó un video de una tienda en el que se observa a los sospechosos llegar a bordo de un auto, donde además se encontraba el vehículo de la víctima.

Según las investigaciones, el celular fue vendido por 300 dólares y el auto pretendía ser vendido por 400 dólares.

De acuerdo con las informaciones que se han recabado, sí existe la posible participación de otras personas, por lo que se imputó el cargo de asociación ilícita para delinquir, y se espera vincular a más involucrados.

En la audiencia también se conoció que la víctima utilizó una aplicación de citas para contactarse con sus victimarios y se desconoce qué sucedió en el camino que llevó a que Esteban terminara sin vida. Su auto fue incendiado y su cuerpo abandonado en el sector de Las Paredes detrás de una iglesia.

La causa de muerte de Esteban, quien tenía 25 años, está siendo objeto de análisis por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al no encontrarse heridas en su cuerpo.

Con información de Hellen Concepción

