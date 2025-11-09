Detención provisional para sospechosos del homicidio de Esteban De León

En un principio, las autoridades indicaron que había cinco personas identificadas que podrían estar vinculadas con el hecho, pero hasta el momento solo se ha capturado a dos de ellos.

El juez de garantías decretó detención provisional para los dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio del joven Esteban De León, de 25 años, comparecen este domingo ante una audiencia de garantías.

Uno de los implicados es conocido con el alias de “Tatín”, de 20 años, quien fue aprehendido el sábado durante operativos realizados por agentes policiales en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

El segundo sospechoso fue capturado la noche del viernes en Arraiján, como parte de las diligencias coordinadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en seguimiento al caso que ha generado conmoción en la comunidad.

Ambos ciudadanos fueron imputados por cuatro delitos: homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, y privación de libertad. El juez determinó la legalidad de la aprehensión, imputó los cargos y estableció la medida cautelar de detención preventiva luego de que la fiscalía probara la vinculación con el asesinato.

En la audiencia se presentaron dos testigos claves en la investigación.

El primero, un conductor que trasladó a los implicados hasta un local en Tocumen para desbloquear el teléfono de Esteban De León y luego a una gasolinera, donde, según su testimonio, recibieron un fajo de dinero.

El segundo testigo es hermano de alias “Pagoda”, quien puso a la venta el celular sin conocer su procedencia, de acuerdo con lo revelado durante la diligencia judicial.

Durante la audiencia también se presentó un video de una tienda en el que se observa a los sospechosos llegar a bordo de un auto Picanto, donde además se encontraba el vehículo de la víctima.

Según las investigaciones, el celular fue vendido por 300 dólares y el auto en $400. La causa de la muerte aún no ha sido establecida.

El fiscal Jorge Luis Fergusón indicó que los indicios recabados y presentados en la audiencia fueron determinantes para que el Tribunal de Garantías encontrara viable la aplicación de la detención provisional.

En un inicio, las autoridades informaron que cinco personas habían sido identificadas como posibles vinculadas al caso; sin embargo, hasta el momento solo dos de ellas han sido capturadas.

En ese sentido, el fiscal señaló que, de acuerdo con las informaciones que se han recabado, sí existe la posible participación de otras personas, por lo que se imputó el cargo de asociación ilícita para delinquir; sin embargo, se está por identificar.

Agregó que la defensora de uno de los imputados indicó que su cliente ha manifestado que su vida está en peligro.

Recalcó que existen testimonios muy puntuales sobre la ocurrencia de los hechos en cuanto a nombre, tiempo y lugar. Agregó que aunque la defensa indicó que aún no se ha determinado la causa de muerte de la víctima, es casi imposible pensar que se trate de muerte natural por la forma en que fue encontrado, da a entender que fue una muerte traumática.

El cuerpo sin vida de Esteban De León fue ubicado el pasado 5 de noviembre detrás de una iglesia en 24 de Diciembre, tras haber sido reportado como desaparecido el 31 de octubre pasado.

El sábado, familiares y amigos dieron el último adiós en la Parroquia Espíritu Santo, exigiendo a las autoridades justicia por su muerte y que se esclarezcan los hechos.