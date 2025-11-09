‘Basta ya de muerte… es tiempo de reaccionar’: El fuerte llamado de Ulloa a accionar frente a la ola de violencia

Durante su mensaje, recordó los recientes casos de jóvenes encontrados sin vida, Esteban De León, Jesús Rodríguez y Antony Chani, cuyas muertes siguen bajo investigación.

“La violencia nos golpea sin piedad”. Con esta frase, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, abrió un enérgico mensaje durante el sermón de este domingo, al referirse a los hechos violentos que en los últimos días han conmocionado al país.

En una homilía centrada en la reflexión por la Jornada Mundial de los Pobres, Ulloa recordó que Jesús está presente “en el hambriento, el sediento, el enfermo, el migrante, el preso y el abandonado”, e hizo un llamado a no ser indiferentes ante los tiempos difíciles que vive la nación.

“Nos duele profundamente lo que estamos viviendo en estos últimos meses. La violencia nos golpea sin piedad y se ha convertido en una llama abierta en el corazón del país. Cada vida arrebatada, cada joven desaparecido, cada familia que llora en silencio es un grito que clama al cielo”, expresó con firmeza.

El prelado fue enfático: “No podemos permanecer indiferentes, ni acostumbrarnos a convivir con el miedo o aceptar que la muerte y el odio marquen nuestro destino", afirmando que es tiempo de despertar y actuar.

Ulloa subrayó que la responsabilidad frente a la violencia es colectiva.

“Autoridades, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos: todos tenemos parte de responsabilidad. La violencia no se vence con discursos ni con culpas, sino con decisiones valientes, justicia, amor concreto y el compromiso de sanar el tejido social herido”, puntualizó.

Durante su mensaje, recordó los recientes casos de jóvenes encontrados sin vida, Esteban De León, Jesús Rodríguez y Antony Chani, cuyas muertes siguen bajo investigación. Recalcó que hasta septiembre se han reportado 438 homicidios en el país, una cifra que refleja la gravedad del problema.

Ulloa pidió al pueblo panameño unirse en el dolor y sembrar esperanza donde otros siembran miedo, defendiendo con fuerza la dignidad de la vida.

Basta ya de muerte, pero sobre todo, basta ya de indiferencia de cada uno de nosotros que solo reaccionamos cuando nos toca… Basta ya”, exclamó.

Finalmente, instó a mirar con compasión la desigualdad que golpea al país y a extender la mano a los más necesitados desde el amor y la esperanza, recordando que en ellos “se manifiesta Jesús”.

La mañana de este mismo domingo, mientras se celebraba la misa, se reportó otro hecho de violencia: en el sector de Loma del Sapo, en Pedregal, fue hallado un cuerpo dentro de un vehículo calcinado, sumándose a la ola de delitos que ha estremecido al país en la última semana.