'Me lo arrebataron': Madre de Esteban De León y familiares claman por justicia en su último adiós

El joven fue reportado como desaparecido y 5 días después fue encontrado muerto en el sector 3 de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.

Ciudad de Panamá/Familiares, amigos y conocidos de Esteban Danilo De León Osorio se congregaron en la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en el corregimiento 24 de Diciembre, para dar el último adiós al joven de 25 años, quien murió en circunstancias desconocidas aún.

En una ceremonia solemne al ritmo de cánticos y tamboritos, los familiares honraron la vida del joven, como una forma de recordar las costumbres y tradiciones de las que disfrutaba Esteban De León.

Su madre, la señora Yessenia Osorio, clama por justicia y pide a las autoridades que ubiquen y castiguen a los responsables de este atroz hecho. Con una voz entrecortada, dijo que su hijo será recordado como una persona alegre.

"Nos vamos en alegría. Soy una guerrera por mi hijo, lo voy a dar todo por él. Solamente pido que se haga justicia, porque mi hijo no pidió morir", manifestó al salir de la iglesia.

"Jamás pensé que yo iba a enterrar a mi hijo, pero Dios y él me dan fuerzas", agregó.

Recordó que el año 2012, cuando Esteban participó del programa Canta Conmigo, él pidió un alto a la violencia porque le "habían matado a un hermano".

La señora Yessenia envió un mensaje a todas las madres que no han visto volver a sus hijos, que siguen desaparecidos.

"No sé cómo decirles lo que yo sentí. Cuidemos a los hijos, aunque yo sí cuidaba a mi hijo y me lo arrebataron", expresó sosteniendo la urna funeraria donde reposan los restos del joven cantante y folclorista.

Sobre la aprehensión del individuo presuntamente implicado en el hecho, agradeció el apoyo de las autoridades y aseguró que ellos están haciendo el trabajo para capturar a los responsables.

También agradeció el apoyo y respaldo de todas las personas que la han acompañado durante este momento tan difícil.

Durante la misa exequial, los participantes de la generación 2012 de Canta Conmigo entonaron la emotiva canción "No me voy", utilizada cuando uno de los participantes salía del concurso.

Melany García, vocera de los exparticipantes, recordó aquellos momentos del concurso en los que Esteban, siendo apenas un niño, brindaba palabras de entusiasmo a todos sus compañeros.

Las causas de muerte del folclorista siguen siendo desconocidas. Según el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el joven no presentaba golpes, ni heridas de arma blanca o de fuego, por lo que se esperan los resultados de otros exámenes que buscan determinar la causa de muerte.

Este sábado 8 de noviembre la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un presunto implicado. La detención se dio en el distrito de Arraiján, y según las investigaciones, están tras la pista de más de cinco sospechosos.