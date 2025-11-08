Aprehenden en Arraiján al primer presunto implicado en el homicidio de Esteban De León

De acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, hay más de cinco presuntos implicados, por lo que se mantienen las investigaciones y se le sigue la pista a estos sospechosos a fin de esclarecer los hechos y que comparezcan ante la justicia.

La Fiscalía de Homicidio, en conjunto con la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), logró la aprehensión del primer presunto implicado en el homicidio de Esteban Danilo De León Osorio, quien desapareció el 31 de octubre y fue encontrado muerto el 5 de noviembre en el sector 3 de Las Paredes, específicamente en la parte trasera de una iglesia católica, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

El hombre, aprehendido en horas de la noche del viernes 7 de noviembre en el distrito de Arraján, está vinculado a la presunta comisión de los delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado y contra el patrimonio económico en su modalidad de robo agravado.

De momento se mantiene en la sede de la DIJ en Ancón, para su respectivo trámite a fin de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales. Se espera que en las próximas horas comparezca ante un juez de garantías para legalizar su aprehensión y dictar la medida cautelar más apropiada según la naturaleza del caso.

De acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, hay más de cinco presuntos implicados, por lo que se mantienen las investigaciones y se le sigue la pista a estos sospechosos a fin de esclarecer los hechos y que comparezcan ante la justicia.

El homicidio de Esteban De León

De León Osorio, de 25 años, fue visto por última vez cuando salió de casa de su abuela rumbo a su residencia el viernes 31 de octubre. Desde entonces, su familia, amigos y vecinos vivieron días de angustia porque no conocían su paradero. La desesperación aumentó luego de que la Policía hallara su vehículo calcinado en el sector de Malengue, en Pacora, en la noche del 1 de noviembre.

La búsqueda acabó en la mañana del 5 de noviembre cuando un local encontró el cuerpo y alertó a las autoridades.

Ese 5 de noviembre, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló a TVN Noticias que ya tenían a unos cinco presuntos implicados identificados. "Tenemos más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho de esta desaparición", confirmó.

De acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, el cuerpo del joven no presentaba heridas de arma blanca ni de fuego.

Último adiós

Este sábado 8 de noviembre, familiares, amigos y conocidos de Esteban Danilo De León Osorio se reunirán para rendirle el último adiós en una ceremonia religiosa que se desarrollará a las 9:00 a.m. en la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en el corregimiento 24 de Diciembre.

La misa será un momento de recogimiento y despedida para quienes han acompañado a la familia en los últimos días, marcados por el dolor, la incertidumbre y el clamor por justicia.

También le puede interesar:

Desaparecidos en Panamá: Rompiendo el mito de las 24 horas y buscando respuestas más rápidas