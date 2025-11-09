Encuentran vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en Pedregal; investigan vínculos criminales

La Fiscalía de Homicidios llegó al lugar para iniciar las investigaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos y del SUME 911 también llegaron a la escena del crimen.

Ciudad de Panamá/En horas de la mañana de este domingo 9 de noviembre, la Policía Nacional informó sobre un nuevo hecho violento en el área de Panamá Este.

Según el informe policial, el hallazgo se da tras una alerta ciudadana, en la que indicaban que un vehículo estaba incendiado en el sector de Loma del Sapo, corregimiento de Pedregal.

Al llegar al lugar, además del vehículo incendiado, la Policía Nacional encontró un cuerpo calcinado en el interior.

Según las investigaciones, la persona que conducía el vehículo tenía antecedentes por posesión de armas de fuego, aprehensiones en puntos de control y vínculos con una organización criminal.

La Fiscalía de Homicidios llegó al lugar para iniciar las investigaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos y del SUME 911 también llegaron a la escena del crimen.

Hasta septiembre de este 2025, el Ministerio Público registró 438 homicidios, y solo en la última semana, se han registrado al menos 4 casos en Panamá Este: