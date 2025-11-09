Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias hasta el 12 de noviembre; Sinaproc bajo alerta

El Imhpa advierte que a partir del 10 de noviembre se prevé el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y un sistema de baja presión al norte del país, lo que generará una atmósfera más inestable.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre la activación de un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, el cual estará vigente desde las 12:01 a.m. del 10 de noviembre hasta las 11:59 p.m. del 12 de noviembre de 2025, según el pronóstico emitido por la meteoróloga Julissa. Rivera.

Este aviso abarca las siguientes áreas:

Bocas del Toro

Ngäbe-Buglé

Chiriquí (zonas montañosas)

Los Santos

Veraguas (Norte y Sur)

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá-Wounaan (Sambú)

El resto del país

El Imhpa advierte que a partir del 10 de noviembre se prevé el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y un sistema de baja presión al norte del país, lo que generará una atmósfera más inestable. Además, se espera la incursión de un nuevo sistema frontal en la cuenca del mar Caribe, produciendo una vaguada prefrontal y una línea de cortante al norte y noroeste del territorio.

Durante este periodo, los acumulados de lluvia estimados para 72 horas oscilarán entre 120 y 320 milímetros en los distritos representados en tonos turquesa, lila y morado, mientras que el resto del país registraría acumulados superiores a 120 milímetros. Estos episodios también podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El incremento de la humedad en los suelos aumentará la probabilidad de incidentes por crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en áreas vulnerables.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia ante estas condiciones y exhorta a la población a seguir las recomendaciones oficiales debido al aumento de lluvias, actividad eléctrica y riesgos asociados en todo el país.

Pronóstico de hoy domingo 9 de noviembre

Según el informe del Imhpa, durante las primeras horas del día se prevé un ligero ascenso de temperatura en la franja centro-occidental, condición que favorecerá la formación posterior de núcleos convectivos. En contraste, hacia el oriente se estima el desplazamiento de sistemas nubosos que podrían generar lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre Colón, Guna Yala, la comarca Sambú, la costa y el Golfo de Panamá.

Al acercarse el mediodía, se registrarían aguaceros con actividad eléctrica en zonas altas y montañosas, mientras que en el resto del territorio la intensidad de las lluvias tendería a disminuir. Durante el anochecer, las precipitaciones cederán gradualmente, predominando un ambiente más estable y con menor cantidad de nubes.

Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 23 °C en la mayor parte del país. Las zonas centrales y orientales podrían alcanzar entre 26 °C y 32 °C, generando un ambiente bochornoso.

Los vientos se mantendrán de ligeros a moderados, entre 10 y 25 km/h, con corrientes provenientes del norte, oeste y suroeste, generando un flujo convergente en varias regiones.

Ambos litorales presentarán condiciones estables, con oleajes moderados que no superarán 1.5 metros, sin variaciones relevantes en el estado del mar.

Los valores se ubicarán entre 6 y 10, catalogados como altos y muy altos. Se aconseja extremar medidas de protección solar durante el mediodía.

Recomendaciones

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

