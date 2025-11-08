Desapariciones en Chiriquí: Buscan a un adulto mayor desde 2023 y también a hombre con problemas de salud mental

Ambas familias mantienen la esperanza de obtener respuestas, al tiempo que exigen que las investigaciones avancen con mayor rapidez y transparencia.

Chiriquí/Dos familias en la provincia de Chiriquí hicieron un llamado urgente a las autoridades por la falta de avances en dos casos distintos de desaparición, uno ocurrido en 2023 en Puerto Armuelles y otro registrado recientemente tras una presunta evasión desde un centro hospitalario.

El primer caso corresponde al señor Óscar Pereira, de 66 años, desaparecido el 5 de noviembre de 2023 en el sector de Puerto Armuelles, distrito de Barú. A dos años del hecho, sus familiares afirmaron que continúan esperando que las autoridades retomen las acciones de investigación y búsqueda, con el objetivo de ubicarlo o, al menos, conocer qué ocurrió.

Una sobrina del señor Pereira dijo que ha quedado como un desaparecido más, ya que las autoridades realizaron pocos esfuerzos.

"Nos dicen que no hay respuesta, que no se sabe nada", señaló la sobrina.

Recordó que en aquel momento se le tomó declaración a una persona directamente vinculada, sin embargo, este testimonio no arrojó ningún resultado sobre el paradero del señor Óscar.

"En los indicios se encontró una chancleta en la vivienda del señor, lo que lo deja como la última persona que tuvo contacto con él", detalló. No obstante, a pesar de esta vinculación, no hubo más respuestas de parte de las autoridades.

"Lo último que se nos dijo es que mientras no haya cuerpo no hay delito", indicó.

Desde entonces, la señora Josefina Quintero, madre del adulto mayor, ha vivido en desesperación, pues —asegura— solo se investigó durante los primeros días y luego no se dio seguimiento al caso, una situación que califican como preocupante y que, según ella, genera dudas sobre la rigurosidad de las diligencias que debieron realizarse.

Egon Nowak

El segundo caso involucra al ciudadano Egon Nowak, cuyos familiares reportaron su desaparición tras haber sido atendido en el Hospital Regional Rafael Hernández, en el distrito de David. De acuerdo con su versión, él fue ingresado el jueves en horas de la noche, pero el viernes cuando lo fueron a ver, ya no estaba.

"Primero me habían dicho que le habían dado salida; me pareció raro y pregunté que quién lo había ido a buscar", relató su hermano, Miguel Sánchez.

Se trata de un hombre con esquizofrenia y, según su hermano, le informaron que probablemente se habría evadido del hospital y desde entonces no han recibido explicación por parte del personal.

Ante esta situación, denunciaron que no se les brindó información clara sobre lo ocurrido y cuestionaron los protocolos de seguridad y supervisión dentro del hospital. Además, recalcaron que se trata de una persona con problemas de salud, lo que aumenta la preocupación por su bienestar.

La familia presentó ayer una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando la revisión de las cámaras de seguridad y pidiendo la colaboración de la comunidad para lograr ubicarlo.

