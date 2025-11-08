Caso Alas Chiricanas: Capturan en Venezuela a sospechoso del ataque terrorista en 1994

El caso Alas Chiricanas guarda relación con el trágico suceso que ocurrió el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón, resultando en la muerte de 21 personas: 3 tripulantes y 18 pasajeros.

Luego de 31 años del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, este sábado 8 de noviembre se conoció que fue capturado un hombre, presuntamente vinculado a la explosión del avión en 1994.

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá informó que recibió la confirmación por la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas, Venezuela.

Se trata del ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, de origen libanés, pero con ciudadanía venezolana, quien mantenía una notificación roja, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana, por el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

De acuerdo con este informe, la aprehensión del requerido se registró el pasado 6 de noviembre de 2025, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Las autoridades mantienen las coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales a fin de iniciar procesos de solicitud de extradición y que el mismo sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas.

Esta captura se origina 8 años después de que la investigación fuese reabierta en el 2017 por solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga, a raíz de información proporcionada por el Estado de Israel.

En octubre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien ofreciera información que permitiera el arresto o condena, en cualquier país, de cualquier persona vinculada al “acto, planeamiento o conspiración para cometer, asistir o instigar el atentado terrorista del 19 de julio de 1994, contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en Panamá”.

En tanto, la fiscal superior Geomara Guerra Miranda, quien brindó un informe del caso en 2024, dijo que se había encontrado la implicación de otra persona, de origen libanés y nacida en Colombia, que había sido mencionada por los israelíes como uno de los sospechosos. Esta persona tenía conexiones con Hezbolá y estaba relacionada con los hechos ocurridos en Argentina un día antes, cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matando a 85 personas.

El informe proporcionado por la Fiscalía de Descarga de Homicidio también detalló que, con apoyo del FBI y el Estado de Israel, se había identificado al terrorista suicida como Ali Hawa Jamal, a quien se le describió como un hombre de cabello negro y 1.80 metros de estatura. Este individuo viajaba en el vuelo con una radio que contenía el explosivo, causando la destrucción del avión en pleno vuelo.

Según la Fiscalía Superior, la reapertura se basa en la clasificación de este delito como terrorismo y su carácter de lesa humanidad.

El caso se lleva adelante con la cooperación del FBI (Oficina Federal de Investigación) y la sección de Crimen Organizado y Terrorismo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).