Ordenan reporte periódico para hombre que agredió a seguridad del hospital de Soná

Veraguas/Tras el desarrollo de una audiencia de garantías, un hombre de 45 años fue imputado por los delitos de inviolabilidad del lugar de trabajo y violencia de género, luego de atacar con un arma blanca a un guardia de seguridad en el área de urgencias del Hospital Ezequiel Abadía, ubicado en el distrito de Soná. Durante la audiencia, el juez de garantías impuso la medida cautelar de reporte periódico cada viernes, sin embargo, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público.

La medida cautelar impuesta será por un periodo de seis meses mientras se realicen las investigaciones.

Una funcionaria del hospital de Soná aseguró que se trata de una situación que nunca antes había ocurrido y ha encendido las alarmas tanto en los usuarios como en el personal sanitario.

"Es la primera vez que en estas instalaciones se da un acto de violencia. Nosotros, como representantes de este hospital, nunca habíamos sentido una presencia tan agresiva", señaló.

El hecho ocurrió cuando el ciudadano, en aparente estado etílico, exigió atención médica inmediata para su hijo y adoptó una actitud violenta dentro de la sala de urgencias. En medio del altercado, el hombre agredió con un cuchillo al guardia de seguridad que intervino para proteger a una doctora que se encontraba de turno.

El funcionario de seguridad resultó herido con dos puñaladas y varias laceraciones en el costado izquierdo. Fue atendido de inmediato por el cirujano del hospital, quien informó que se encuentra estable y bajo observación médica por 24 horas.

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que el hijo del agresor sí recibió atención médica oportuna y destacó que el personal de seguridad logró controlar y desarmar al atacante, evitando consecuencias mayores dentro del centro médico.

