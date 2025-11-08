Adolescente Ngäbe Buglé con graves quemaduras será trasladada a hospital especializado en EEUU

La adolescente presenta quemaduras de segundo grado profundo en el rostro y torso, además de lesiones internas en las vías respiratorias.

Una adolescente de 15 años, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, será trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas (EE. UU.), centro reconocido por el tratamiento integral de pacientes pediátricos con quemaduras severas. El traslado es coordinado por Abou Saad Shriners Panamá.

La adolescente presenta quemaduras de segundo grado profundo en el rostro y torso, además de lesiones internas en las vías respiratorias, por lo que requiere atención médica altamente especializada. Según la organización, la paciente se mantiene estable y bajo cuidados médicos, en espera de ser movilizada.

En un comunicado inicial, Abou Saad Shriners señaló que el vuelo médico se realizaría el sábado 8 de noviembre, a las 6:00 p.m., desde el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí. No obstante, tras ajustes logísticos, la organización informó que la salida fue reprogramada para el domingo 9 de noviembre, con despegue previsto a las 5:30 p.m. desde la misma terminal aérea y llegada estimada al Aeropuerto Scholes International, en Galveston, a las 9:00 p.m. (hora local).

Abou Saad Shriners Panamá destacó que esta misión médica es posible gracias al apoyo de instituciones, benefactores y al trabajo voluntario de sus miembros, que permiten garantizar el traslado y el acceso a tratamientos especializados fuera del país.

La organización reafirmó su compromiso con la niñez del país y aseguró que continuarán brindando el apoyo médico y humanitario a quienes enfrentan condiciones críticas. Asimismo, indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución del proceso y las siguientes etapas del traslado.

También le puede interesar: