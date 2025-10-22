Hospital del Niño reporta 179 casos de quemaduras en menores durante el primer semestre del año

Según datos del centro médico, la mayoría de las quemaduras atendidas son por escaldaduras, es decir, por contacto con agua o aceite caliente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Hospital del Niño "Dr. José Renán Esquivel" reveló que entre enero y junio de 2025 se han atendido al menos 179 niños con quemaduras, la mayoría de ellos entre 1 y 4 años.

De acuerdo con la Dra. Marvis Corro, médico Pediatra con Especialidad en Quemaduras, la mayoría de los incidentes ocurren dentro del hogar y son completamente prevenibles, por lo que reiteran el llamado a los padres y cuidadores a reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en espacios donde los menores tienen acceso a líquidos calientes, estufas o enchufes eléctricos.

En el marco de esta situación, el hospital desarrolló este miércoles 22 de octubre una jornada de capacitación dirigida al personal médico y de enfermería, así como a docentes de escuelas cercanas a la institución, con el propósito de enseñar cómo actuar ante una quemadura desde el primer momento en que ocurre.

La especialista destacó que la intención de estas capacitaciones no es solo reforzar el conocimiento del personal sanitario, sino también promover una cultura de prevención en la comunidad educativa, incorporando a maestros como agentes multiplicadores de información.

Según datos del centro médico, la mayoría de las quemaduras atendidas son por escaldaduras, es decir, por contacto con agua o aceite caliente. Además, durante los últimos meses del año se registra un incremento de casos relacionados con el uso de pirotecnia, por lo que el hospital reiteró en la importancia de evitar que los niños manipulen fuegos artificiales.

Con información de Jocelyn Mosquera