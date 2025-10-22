Tormenta Melissa: Instituto de Meteorología extiende aviso de vigilancia por lluvias significativas

Las condiciones inestables están relacionadas de manera indirecta con la Tormenta Tropical Melissa, ubicada en la cuenca del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente desde las 4:30 p.m. de este martes 21 hasta las 11:59 p.m. del viernes 24 de octubre.

De acuerdo con el informe, las condiciones inestables están relacionadas de manera indirecta con la Tormenta Tropical Melissa, ubicada en la cuenca del Caribe, así como con el fortalecimiento de los vientos provenientes del sur, los cuales están generando un mayor ingreso de humedad sobre gran parte del territorio nacional.

El Imhpa advierte que las zonas clasificadas con categoría "muy alto” (morado) y “Alto” (lila) podrían registrar acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia por día, sin descartar montos superiores en sectores puntuales. Entre las provincias y comarcas bajo vigilancia se incluyen Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Este y Darién, además del resto del país, donde también podrían presentarse precipitaciones intermitentes.

El informe detalla que estas condiciones podrían ocasionar deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y quebradas, desbordamientos, inundaciones sectorizadas y anegamientos de calles, por lo que las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas vulnerables.

La Tormenta Tropical Melissa, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se ubica actualmente en la posición 14.2°N y 73.0°W, con vientos sostenidos de 50 millas por hora (unos 80 km/h) y desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 15 millas por hora (24 km/h).

El fenómeno podría fortalecerse en los próximos días y alcanzar la categoría de huracán. Para información actualizada sobre las condiciones meteorológicas y avisos oficiales, el Imhpa recomienda consultar su portal de vigilancia.