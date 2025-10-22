Clima en Panamá: Tormenta tropical Melissa podría evolucionar a huracán en los próximos días

🌧 Actualmente, sobre el Caribe oriental se desarrolla la tormenta tropical Melissa, que avanza lentamente hacia el oeste a una velocidad de 18 kilómetros por hora. 🌧 Según los pronósticos, se espera que el fenómeno se fortalezca en los próximos días hasta alcanzar la categoría de huracán. Su presencia está generando una vaguada sobre el Caribe, con influencia hasta las costas occidentales de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó sobre la presencia de una atmósfera inestable en el territorio nacional debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), la variación en los flujos de viento y la influencia de sistemas de bajas presiones tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.

Esta combinación de factores propiciará el ingreso de masas de aire húmedo desde el Pacífico, impulsadas por vientos del sur, lo que ocasionará lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, acompañadas de aguaceros aislados principalmente sobre la vertiente del Pacífico.

Pronóstico por regiones

Para la vertiente del Caribe, en horas de la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias intermitentes y aisladas. En la tarde y noche se anticipan cielos nublados, con aguaceros y actividad eléctrica moderada en sectores de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, así como en las provincias de Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana se esperan nubes dispersas a cielos nublados con lluvias sobre Darién, Panamá Este, el golfo de Panamá, además del occidente de Azuero y el sur de Veraguas. En la tarde y noche se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 11 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de 28 °C a 32 °C.

Los vientos en la vertiente del Caribe soplarán del oeste-suroeste en la mañana, con velocidades entre 5 y 10 km/h, cambiando a oeste-noroeste en la tarde y noche, con ráfagas de 10 a 20 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del noroeste en la mañana (10 a 12 km/h) y cambiarán a sureste por la tarde y noche, con velocidades de hasta 5 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe presentará olas de hasta 1.21 metros con periodos menores a 11 segundos, mientras que en el Pacífico se prevén olas de hasta 0.61 metros y periodos de 16 segundos, por lo que se consideran condiciones favorables para la navegación y las actividades marítimas.

Por último, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y usar protección adecuada.